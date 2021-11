Video, un tifoso allunga le mani sulla giornalista fuori lo stadio di Empoli, gesto vergognoso

Un bruttissimo episodio quello accaduto alla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, subito dopo il fischio finale di Empoli-Fiorentina. La giornalista stava facendo semplicemente il suo lavoro e aveva il compito di raccogliere i pareri dei tifosi viola subito fuori lo stadio ma quello che è accaduto è vergognoso, come si può notare dal video postato in cui si vede chiaramente un tifoso viola che allunga le mani e poi scappa via. Tutta la nostra vicinanza alla giornalista e assoluto sdegno per quello che è accaduto da parte di tutta la famiglia di Labaro Viola.

ANDREAZZOLI IN LACRIME DOPO LA PARTITA PER IL FRATELLO MORTO SOLO IERI