Molestia a Greta Beccaglia dopo Empoli-Fiorentina, uomo condannato a 1 anno e 6 mesi per violenza

L'episodio era accaduto dopo Empoli-Fiorentina dello scorso campionato, il tifoso si era scusato nei giorni successivi

Accusato di molestie nei confronti della giornalista Greta Beccaglia, Andrea Serrani è stato condannato a un anno e 6 mesi per violenza sessuale. Al termine del giudizio in abbreviato al ristoratore marchigiano, il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell'imputato a percorsi di recupero. La reporter era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina, all'uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021. Lo riporta tgcom24

RENZI ATTACCA LA SCELTA DEL GOVERNO

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