La confessione di Greta: “Non dormo da tre giorni dopo quello che mi è successo ad Empoli”

La giornalista vittima di molestia in diretta televisiva pochi giorni fa all’esterno dello stadio dell’Empoli, Greta Beccaglia, è tornata in collegamento con Toscana Tv fuori dall’Artemio Franchi di Firenze per presentare il match della 13° giornata di campionato tra Fiorentina e Sampdoria. «Non vedevo l’ora di fare questo collegamento. Avevo bisogno di tornare alla normalità, sono notti che non riesco a dormire per quello che è successo», ha dichiarato Greta Beccaglia in diretta. «Ho incontrato il presidente Commisso e mi ha fatto un discorso positivo ed espresso la sua solidarietà», ha dichiarato la giornalista di Toscana Tv. Lo riporta Corriere.it

