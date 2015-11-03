Notizie Giornalista Molestata Fiorentina

Beccaglia contenta: "Tifoso mi ha umiliato sputandosi sulla mano prima di toccarmi, fatta giustizia"
21 dicembre 2022 12:20
Il tifoso che ha molestato Greta costretto a trasferirsi in località segreta: "Ho paura per mia figlia"
04 dicembre 2021 14:11
Paola Ferrari: "Anche io sono stata molestata come Greta, io gli avrei dato una borsettata"
03 dicembre 2021 23:51
70 donne a cena nel ristorante dell'uomo che ha molestato Greta per vicinanza dopo le offese
03 dicembre 2021 21:13
Interviste tutti i giorni, uomo trattato come peggior criminale. Cosi la gente si è stufata di Greta
03 dicembre 2021 20:53
La confessione di Greta: "Non dormo da tre giorni dopo quello che mi è successo ad Empoli"
03 dicembre 2021 16:02
Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila
01 dicembre 2021 12:33
Molestia a Greta, parla il conduttore: "Ho sbagliato solo nei modi, ascoltate tutto l'intervento"
29 novembre 2021 19:30
Parla il tifoso che ha molestato Greta: "Non è sessismo, atto di goliardia e stizza per sconfitta"
29 novembre 2021 18:26
La Fiorentina invita Greta Beccaglia allo stadio per farle sentire tutta la vicinanza della società
29 novembre 2021 16:36
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