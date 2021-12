Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila

Greta Beccaglia è la giornalista di Toscana Tv che sabato, dopo Empoli-Fiorentina, è stata vittima di un vergognoso gesto da parte di un uomo che uscendo dallo stadio l’ha palpata in diretta tv. Il tifoso, un marchigiano arrivato ad Empoli per tifare la squadra viola, si è successivamente scusato, scuse che non sono bastate alla giornalista che ha fatto denuncia per molestie, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Da sabato sera tutta l’Italia, e non solo, si è stretta intorno a Greta per mostrargli vicinanza e affetto dopo la molestia subita, messaggi di solidarietà sono arrivati da tutto il mondo del calcio e dello spettacolo ma non solo, anche politici e gente comune non ha fatto mancare il loro supporto. Non potevano far eccezione i social della giornalista che in poche ore sono letteralmente esplosi. Il profilo Instagram di Greta Beccaglia sabato contava poco più di 8 mila seguaci, oggi, a distanza di quattro giorni ormai, il suo profilo conta quasi 100 mila followers con un numero che aumenta ora dopo ora. Insomma, dopo il brutto momento passato, la vicinanza e l’attenzione di centinaia di migliaia di persone.

