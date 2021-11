Pedullà: “Berardi vuole la Fiorentina ma si sta chiedendo perchè l’offerta viola è cosi bassa”

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato in entrata della Fiorentina. Indipendentemente dal futuro di Vlahovic, almeno un rinforzo in attacco ci sarà e il nome caldo è quello di Domenico Berardi. Queste sono le ultime novità proprio sul fronte Berardi:

“Aveva chiesto di essere ceduto, con il massimo rispetto per il club che gli ha dato tanto e con la consapevolezza di aver ricambiato con i fatti. La Fiorentina ci aveva provato con un’offerta ritenuta bassa, la stessa che ha ripresentato recentemente, essendo il ragazzo di Calabria in cima alla lista di Vincenzo Italiano. Il Sassuolo ha respinto con forza, la valutazione dell’a.d. Carnevali è chiara: almeno 25 milioni più 7-8 di bonus facilmente raggiungibili, altrimenti semaforo rosso.”

“A queste condizioni si può pensare di soddisfare la richiesta di Berardi, che ha scelto Firenze. Domenico è fatto così: se crede in una cosa ci mette tutto se stesso; in caso contrario, si posiziona di traverso e non cambia idea. Magari Berardi si starà ponendo qualche domanda, una in particolare: se la Fiorentina mi desidera davvero, non è giusto che faccia una proposta all’altezza delle mie qualità?” conclude Pedullà.

