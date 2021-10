Nazione, insulti razzisti, la Fiorentina pensa al Daspo a vita: la Digos indaga sui protagonisti

Domenica sera sono arrivati degli insulti di stampo razziale a Koulibaly e agli altri due calciatori africani del Napoli. La Fiorentina sta pensando di utilizzare un Daspo a vita per i responsabili, un’iniziativa autonoma del club gigliato. La Digos da ieri è al lavoro per individuare i protagonisti. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

