Cm.com, Vlahovic, ecco il piano della Juve: operazione alla Chiesa o cash + contropartite

Vlahovic è il grande obiettivo del 2022 della Juventus. La punta serba della Fiorentina è la prima scelta, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Perché quella viola è una bottega cara. Anche con il giocatore e con il suo entoruage, che al momento non hanno risposto alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 arrivata da Commisso. A Firenze c’è tensione, se Vlahovic non accetta di prolungare (con clausola) dovrà necessariamente essere ceduto la prossima estate, per evitare di perderlo gratis e di sperperare un patrimonio. La Juventus sta studiando due vie per chiudere il colpo: una formula ‘alla Chiesa’, con un prestito oneroso biennale e obbligo di riscatto o una soluzione parte cash più contropartite gradite ai viola. In entrambi i casi la valutazione sarà alta, almeno 60 milioni. Lo scrive Calciomercato.com.

