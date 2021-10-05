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Schira: "Juve dietro il mancato rinnovo di Vlahovic. Trattativa avanzata con l'agente del serbo"

La Juventus in estate punta a replicare con Vlahovic l'operazione Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2021 08:31
Schira: "Juve dietro il mancato rinnovo di Vlahovic. Trattativa avanzata con l'agente del serbo" -
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Fiorentinas Dusan Vlahovic scores on penalty during the Italian Serie A soccer match Udinese Calcio vs ACF Fiorentina at the Friuli - Dacia Arena stadium in Udine, Italy, 26 September 2021. ANSA/GABRIELE MENIS

"C’è la Juventus dietro il no di Dusan Vlahovic - ha scritto Nicolò Schira in un tweet - alla proposta di rinnovo fino al 2026 (stipendio da €4M annui) della Fiorentina. I bianconeri sono in trattative avanzate con l’agente del goleador serbo (D.Ristic) e puntano a replicare in estate operazione fatta con Chiesa". 

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