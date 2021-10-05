Schira: "Juve dietro il mancato rinnovo di Vlahovic. Trattativa avanzata con l'agente del serbo"

La Juventus in estate punta a replicare con Vlahovic l'operazione Chiesa

"C’è la Juventus dietro il no di Dusan Vlahovic - ha scritto Nicolò Schira in un tweet - alla proposta di rinnovo fino al 2026 (stipendio da €4M annui) della Fiorentina. I bianconeri sono in trattative avanzate con l’agente del goleador serbo (D.Ristic) e puntano a replicare in estate operazione fatta con Chiesa".

LEGGI ANCHE, SCONCERTI: “CON IL NAPOLI APPROCCIO SBAGLIATO: NON SI PUÒ LASCIARE SPAZIO AGLI ATTACCANTI AZZURRI”

https://www.labaroviola.com/sconcerti-con-il-napoli-approccio-sbagliato-non-si-puo-lasciare-spazio-agli-attaccanti-azzurri/152225/