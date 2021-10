Sconcerti: “Con il Napoli approccio sbagliato: non si può lasciare spazio agli attaccanti azzurri”

Mario Sconcerti, giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per commentare l’andamento della Serie A, soffermandosi anche sulla Fiorentina. Ecco le sue parole:

SERIE A “Sta cambiando qualcosa, ma non è ancora il tempo per confermarlo. Il campionato deve ancora assestarsi, ma una cosa si può dire. È diminuito il palleggio e aumentato il gioco verticale. Dipende dagli allenatori, non solo dai giovani, ma anche dalla bravura di quelli top, vedi Spalletti, Pioli, Sarri. È aumentata la qualità di chi insegna calcio ed il merito è anche delle società, che investono per avere uno spettacolo”.

SARRI “Nel calcio c’è una regola, non conta la bontà di uno schema ma la sorpresa. Oggi Zeman tornerebbe a essere una sorpresa, cosa che non riescono a fare gli allievi di Zeman. Gli anni che Sarri ha imparato il calcio sta passando. A Milinkovic e Luis Alberto non devi dire come giocare. Sarri è più un insegnante che un tecnico da questa Serie A. È evidente che ora abbia dei problemi”.

FIORENTINA-NAPOLI “Lo avevo detto, non so come si possa giocare con il Napoli, che ha tre frecce, dando questi spazi. Credo che il gioco di Italiano sia fatto per essere il migliore delle squadre della sua categoria”.

LEGGI ANCHE: