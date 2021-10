Commisso alza l’offerta a Vlahovic per il rinnovo, cifra superiore ai 4 milioni all’anno

Rocco Commisso non lascia, anzi, raddoppia. O cerca di farlo convincendo Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, a firmare un ricco accordo quadriennale con una cifra ben superiore ai 4 milioni già proposti nei giorni scorsi e con il centravanti che non aveva lasciato intendere ci fosse lo spazio per un rinnovo. La situazione è però estremamente aperta, visto che il presidente nei mesi scorsi aveva detto più volte che avrebbe accontentato Vlahovic e che sarebbe stato contento. Anche perché dopo l’affaire Federico Chiesa la piazza sta parametrando la credibilità del proprio patron anche grazie a questa situazione.

Perché se è vero che i soldi offerti da Commisso sono più di quelli che Batistuta ha percepito nella sua parentesi a Firenze, dall’altra parte ci troviamo davanti a un centravanti che potrebbe essere la priorità per tutti i club di fascia top come Juventus, Milan e Inter. Ovviamente con un solo anno di contratto fa gola a tutti, visto che l’esborso dovrebbe essere limitato. O comunque ben lontano dalle richieste che la Fiorentina aveva fatto in quest’estate, intorno agli 80 milioni di euro. Sarebbe anche la clausola rescissoria accordata dalla Fiorentina a Darko Ristic, agente del calciatore, che aveva chiesto alcune clausole piuttosto stringenti per prolungare.

La situazione è comunque abbastanza ingarbugliata da tempo, tanto che anche l’Inter – nel momento di cedere Lukaku – ha chiesto informazioni, scappando però dalla richiesta (decisamente troppo alta) e preferendo virare su altri profili. L’Atletico Madrid ha preferito virare su Cunha dopo qualche giorno di silenzio da parte di Vlahovic. Perché non accettare il biancorosso, eventualmente? Qualcosa dietro si sta già muovendo, la Juventus osserva con attenzione, ma anche le altre potrebbero muoversi. Lo riporta TMW

