Notizie Maracana Fiorentina

Cagni boccia la Fiorentina: "I viola non andranno in Europa. L'ho visti male, hanno dei tonfi pazzeschi"
18 maggio 2022 22:10
"Parole Vlahovic? Non c'è niente di male. Vuole vincere da subito e la Fiorentina non può farlo"
05 gennaio 2022 23:48
Sconcerti: "Con il Napoli approccio sbagliato: non si può lasciare spazio agli attaccanti azzurri"
04 ottobre 2021 22:33
Tacchinardi: "Fiorentina-Napoli? Sfida tra big. La crescita dei Viola merito di Italiano"
01 ottobre 2021 21:49
Bucchioni contro Gasperini: "Perchè non sta zitto? Polemiche assurde, vuole mascherare i problemi della squadra"
18 settembre 2021 12:55
Sconcerti: "Fiorentina? Mercato fermo per ora, ma cederà 3-4 giocatori e ne acquisterà altrettanti"
22 luglio 2021 21:04
Durante: "Mendes non c'entrava niente con la Fiorentina. Ogni squadra ha i suoi uomini di mercato"
21 luglio 2021 22:52
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