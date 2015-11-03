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Notizie Maracana Fiorentina

Cagni boccia la Fiorentina: "I viola non andranno in Europa. L'ho visti male, hanno dei tonfi pazzeschi"

18 maggio 2022 22:10

"Parole Vlahovic? Non c'è niente di male. Vuole vincere da subito e la Fiorentina non può farlo"

05 gennaio 2022 23:48

Sconcerti: "Con il Napoli approccio sbagliato: non si può lasciare spazio agli attaccanti azzurri"

04 ottobre 2021 22:33

Tacchinardi: "Fiorentina-Napoli? Sfida tra big. La crescita dei Viola merito di Italiano"

01 ottobre 2021 21:49

Bucchioni contro Gasperini: "Perchè non sta zitto? Polemiche assurde, vuole mascherare i problemi della squadra"

18 settembre 2021 12:55

Sconcerti: "Fiorentina? Mercato fermo per ora, ma cederà 3-4 giocatori e ne acquisterà altrettanti"

22 luglio 2021 21:04

Durante: "Mendes non c'entrava niente con la Fiorentina. Ogni squadra ha i suoi uomini di mercato"

21 luglio 2021 22:52

Sconcerti: "C'è entusiasmo a Firenze. La squadra verrà costruita sulle preferenze di Gattuso"

26 maggio 2021 20:12

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