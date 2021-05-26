Sconcerti: "C'è entusiasmo a Firenze. La squadra verrà costruita sulle preferenze di Gattuso"
Le parole di Mario Sconcerti a Maracanà, trasmissione di TMW Radio
"C'è molto entusiasmo a Firenze. Le persone sono contente, perché Gattuso ha messo dei paletti e quindi si crede a una campagna acquisti vicina alle sue preferenza".
RAPPORTA NAPOLI-GATTUSO "Il rapporto col Napoli è stato molto complesso. Gattuso ha avuto in mano il contratto stilato dagli avvocati del Napoli, lo doveva firmare, lì sono iniziate le incomprensioni. Se l'è tenuto in mano troppi giorni quel contratto e c'è stata la 'ritorsione' del presidente che si è guardato intorno. Ne ha chiamati troppi insieme, vuol dire che voleva rimanere con Gattuso. Il tecnico però, saputo questo, si è sentito tradito. Poi sono uscite tante cattiverie nei suoi confronti".
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