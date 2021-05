Gattuso-Fiorentina, notizia inaspettata per noi. Ripartirà da Castro, Vlahovic, Quarta ed Amrabat

Il nostro lavoro è quello di cercare notizie, approfondirle, studiarle. A volte questo va bene, a volte meno.

La storia di Gattuso alla Fiorentina nasce da lontano, ma l’accordo, quello vero, è arrivato solo nelle ultime ore. Abbiamo sempre scritto, su questo non ci nascondiamo, che Gattuso non era il preferito in casa viola soprattutto dal direttore sportivo viola, Daniele Pradè, che aveva altre preferenze che portavano i nomi di Sarri, Juric e De Zerbi.

Poi l’impossibilità di arrivare a questi nomi (per motivi diversi) e i contatti con Gattuso sono iniziati, inizialmente tramite intermediari, solo in un secondo momento con Commisso e Pradè. Quando abbiamo scritto che Gattuso non era mai stato ancora contattato nè da Pradè e nè da Commisso era una verità. Come era verità raccontare di un accordo non raggiunto, perchè gli accordi sono arrivati solo nella giornata di oggi con un incontro vero e in cui si è messo tutto realmente sul tavolo. Tra cui l’intenzione di Gattuso di ripartire soprattutto da Castrovilli, Amrabat, Martinez Quarta e Dusan Vlahovic. Ma anche la richiesta, anche questa accolta, di avere carta bianca sullo staff, cosa che la Lazio, ad esempio, non gli dava.

Una settimana fa, esattamente dopo Fiorentina-Napoli, Gattuso aveva detto no alla Fiorentina. Una notizia rilanciata e certificata da tutti. Nessuno escluso. Testate locali e nazionali. Segno che quei contatti non erano andati a buon fine. Ecco il motivo per cui abbiamo scritto, contrariamente a quello che faceva qualcuno, che l’accordo non c’era. Altro che contratti e posizioni vicine.

Da lunedi tutti hanno virato su Fonseca, dando il tecnico della Roma a Firenze e Gattuso verso la Lazio. Anche oggi, importantissime testate giornalistiche hanno annunciato l’accordo tra Gattuso e la Lazio. Poi la svolta viola.

A grande sorpresa. Noi compresi. Giusto ammettere quando una notizia va diversamente a come la sia era annunciata. Facciamo un lavoro meraviglioso. Bellissimo prendersi i meriti quando le cose vanno bene come scritto, ma è anche dovuto metterci la faccia quando certe cose vanno diversamente.

Adesso parte l’era di Gattuso a Firenze, con la speranza sia vincente. Ne abbiamo tutti bisogno. Viviamo di sogni ed entusiasmo.

Flavio Ognissanti

