Cagni boccia la Fiorentina: “I viola non andranno in Europa. L’ho visti male, hanno dei tonfi pazzeschi”

Mister Gigi Cagni è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare della corsa all’Europa che vede coinvolta anche la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non ho visto bene la Fiorentina. Ha dei tonfi pazzeschi, fa cose eccezionali e poi partite inspiegabili. Sarà un bel finale anche questo. Chi rimane fuori dall’Europa? La Viola. L’Atalanta poi ha l’Empoli, la Fiorentina, invece, ha la Juventus. I bianconeri non sono al meglio, ma è una sfida difficile. I viola dovrebbero fare una prestazione eccezionale di cui è capace, ma non so da cosa dipendano questi cali. Italiano ti dà la carica, forse è solo un aspetto fisico”.

LEGGI ANCHE: