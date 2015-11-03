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Notizie Cagni Fiorentina

Cagni: "Fagioli è sbocciato finalmente, con la maturità sono venute fuori tutte le sue qualità"

09 aprile 2026 18:00

Cagni: "I giocatori sono i responsabili, non Vanoli. Ad ogni errore va tolto qualcosa dallo stipendio"

03 marzo 2026 17:59

Cagni: “La Fiorentina ora deve pensare a non perdere. Vanoli metterà a posto i gol subiti e quelli fatti”

08 novembre 2025 15:53

Cagni invita al realismo: "La Fiorentina è ultima in classifica e deve giocare da ultima in classifica"

21 ottobre 2025 23:05

Cagni: "Zaniolo non può fare l'attaccante, è un'ala. A Palladino serve tempo per fare bene"

09 aprile 2025 19:52

Cagni: "I giocatori viola metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive arrivate portano serenità e carica"

04 dicembre 2024 14:38

Cagni: "Giusto che Italiano vada via, la Fiorentina non può dargli di più. Penso sia pronto per il Napoli"

17 aprile 2024 16:57

Cagni: "Nzola è troppo importante per l'equilibrio della Fiorentina, gli altri segnano grazie a lui"

16 ottobre 2023 14:01

Corriere Fiorentino, Cagni e Colucci rimasero impressionati dalle capacità di Italiano

27 febbraio 2023 10:30

"La Fiorentina deve studiare quello che fa Giuntoli, ogni anno tira fuori un giocatore forte dallo scouting"

08 febbraio 2023 15:18

Cagni boccia la Fiorentina: "I viola non andranno in Europa. L'ho visti male, hanno dei tonfi pazzeschi"

18 maggio 2022 22:10

Cagni duro: "Mi annoia guardare tutte le squadre di A tranne Fiorentina, Atalanta, Milan e Verona"

29 marzo 2022 13:53

Cagni: "Italiano? Se firmi il rinnovo devi restare allo Spezia"

25 giugno 2021 18:32

Cagni: "Un giocatore che non scende in campo con l'atteggiamento giusto non deve giocare"

18 novembre 2020 17:21

Cagni: "Ribery è tornato a comandare il gioco della Fiorentina. Salvezza? SPAL, Brescia e Lecce in B"

23 giugno 2020 13:48

Cagni spara a zero su Spadafora: "È un incapace in materia. La gente merita di vedere il calcio"

18 maggio 2020 18:10

Cagni: "Iachini? Ha dato grinta e intensità, è il mister giusto per la Fiorentina"

23 febbraio 2020 12:21

Cagni: "Non penso che la Fiorentina andrà in Champions League. Per me se la giocano sicuramente..."

16 ottobre 2019 22:14

Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"

24 maggio 2019 07:12

Cagni: "Se punti su Simeone devi accettare gli errori. A fine allenamento deve restare..."

06 dicembre 2018 15:35

Cagni: "Giocatori come Théréau fanno le fortune degli allenatori, è decisivo in ogni squadra, un vero idolo"

17 ottobre 2017 15:18

Cagni: "Pioli non si deve intestardire col 4-2-3-1 e adattarsi ai giocatori. L'obiettivo viola va visto.."

04 ottobre 2017 17:08

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