Notizie Cagni Fiorentina

Cagni: "Fagioli è sbocciato finalmente, con la maturità sono venute fuori tutte le sue qualità"
09 aprile 2026 18:00
Cagni: "I giocatori sono i responsabili, non Vanoli. Ad ogni errore va tolto qualcosa dallo stipendio"
03 marzo 2026 17:59
Cagni: “La Fiorentina ora deve pensare a non perdere. Vanoli metterà a posto i gol subiti e quelli fatti”
08 novembre 2025 15:53
Cagni invita al realismo: "La Fiorentina è ultima in classifica e deve giocare da ultima in classifica"
21 ottobre 2025 23:05
Cagni: "Zaniolo non può fare l'attaccante, è un'ala. A Palladino serve tempo per fare bene"
09 aprile 2025 19:52
Cagni: "I giocatori viola metteranno qualcosa in più per Bove. Le notizie positive arrivate portano serenità e carica"
04 dicembre 2024 14:38
Cagni: "Giusto che Italiano vada via, la Fiorentina non può dargli di più. Penso sia pronto per il Napoli"
17 aprile 2024 16:57
Cagni: "Nzola è troppo importante per l'equilibrio della Fiorentina, gli altri segnano grazie a lui"
16 ottobre 2023 14:01
Corriere Fiorentino, Cagni e Colucci rimasero impressionati dalle capacità di Italiano
27 febbraio 2023 10:30
"La Fiorentina deve studiare quello che fa Giuntoli, ogni anno tira fuori un giocatore forte dallo scouting"
08 febbraio 2023 15:18
Cagni boccia la Fiorentina: "I viola non andranno in Europa. L'ho visti male, hanno dei tonfi pazzeschi"
18 maggio 2022 22:10
Cagni duro: "Mi annoia guardare tutte le squadre di A tranne Fiorentina, Atalanta, Milan e Verona"
29 marzo 2022 13:53
Cagni: "Italiano? Se firmi il rinnovo devi restare allo Spezia"
25 giugno 2021 18:32
Cagni: "Un giocatore che non scende in campo con l'atteggiamento giusto non deve giocare"
18 novembre 2020 17:21
Cagni: "Ribery è tornato a comandare il gioco della Fiorentina. Salvezza? SPAL, Brescia e Lecce in B"
23 giugno 2020 13:48
Cagni spara a zero su Spadafora: "È un incapace in materia. La gente merita di vedere il calcio"
18 maggio 2020 18:10
Cagni: "Iachini? Ha dato grinta e intensità, è il mister giusto per la Fiorentina"
23 febbraio 2020 12:21
Cagni: "Non penso che la Fiorentina andrà in Champions League. Per me se la giocano sicuramente..."
16 ottobre 2019 22:14
Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"
24 maggio 2019 07:12
Cagni: "Se punti su Simeone devi accettare gli errori. A fine allenamento deve restare..."
06 dicembre 2018 15:35
Cagni: "Giocatori come Théréau fanno le fortune degli allenatori, è decisivo in ogni squadra, un vero idolo"
17 ottobre 2017 15:18
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