Cagni duro: "Mi annoia guardare tutte le squadre di A tranne Fiorentina, Atalanta, Milan e Verona"

Dopo il fallimento del mondiale tutta Italia si interroga sui problema del calcio italiano. Ne ha parlato Gigi Cagni

L'ex allenatore di serie A Gigi Cagni ha parlato della situazione del campionato italiano e di tutto il calcio italiano nel suo complesso, le sue parole a Radio Bruno:

"La maggior parte delle squadre di serie A mi annoiano, guardo con piacere solo Fiorentina, Verona, Milan e Atalanta, il resto sono una noia mortale. Salvo anche l'Inter del girone di andata. E poi ci lamentiamo della nazionale, dobbiamo toglierci questo enorme problema del tiki taka, che abbiamo copiato male.

I media devono capirlo, abbiamo fatto delle cose bene vincendo, perchè dobbiamo copiare gli altri. Ora c'è la balla di far giocare i giovani, non è un mica problema per un allenatore fa giocare i giovani, il problema è che se non faccio i risultati tu mi mandi via.

Dobbiamo capire che la cosa più importante da insegnare ad un giovane nel settore giovanile è l'educazione e far diventare uomini i ragazzi. A me da ragazzo mi hanno insegnato prima di tutto il rispetto e l'educazione, il giocare a pallone è venuto dopo. Non esistono istruttori all'altezza. Ho visto far fare la tattica ai ragazzi di 10 anni da parte di allenatori che si divertono a scimmiottare gli allenatori di serie A"

DALLA SPAGNA RILANCIANO SU ISCO E LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-isco-a-firenze-aumenta-i-rumors-per-lapprodo-alla-fiorentina-in-caso-di-europa/170502/