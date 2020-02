Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Gigi Cagni: “Il Milan ha sbagliato di più rispetto ai viola. Iachini ha portato grande grinta e intensità. Il Milan deve sistemare le cose in difesa. Iachini? È il mister giusto per la Fiorentina. Chiunque sa far giocare bene una squadra basta mettere molti calciatori in attacco ma così i risultati diventano più incostanti”.