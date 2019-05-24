Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"
Gigi Cagni, l'ex allenatore del Genoa, ha parlato a TeleNord commentando la possibilità di un pareggio tra la Fiorentina e il Genoa che giocheranno domenica sera."Non credo che entrambe vorranno vince...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2019 07:12
Gigi Cagni, l'ex allenatore del Genoa, ha parlato a TeleNord commentando la possibilità di un pareggio tra la Fiorentina e il Genoa che giocheranno domenica sera.
"Non credo che entrambe vorranno vincere. Secondo me il Genoa ha le potenzialità per fare risultato allo stadio Franchi".