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Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"

Gigi Cagni, l'ex allenatore del Genoa, ha parlato a TeleNord commentando la possibilità di un pareggio tra la Fiorentina e il Genoa che giocheranno domenica sera."Non credo che entrambe vorranno vince...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2019 07:12
Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi" -
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Stadio Artemio Franchi
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Gigi Cagni, l'ex allenatore del Genoa, ha parlato a TeleNord commentando la possibilità di un pareggio tra la Fiorentina e il Genoa che giocheranno domenica sera.

"Non credo che entrambe vorranno vincere. Secondo me il Genoa ha le potenzialità per fare risultato allo stadio Franchi".

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