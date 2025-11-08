Cagni: “La Fiorentina ora deve pensare a non perdere. Vanoli metterà a posto i gol subiti e quelli fatti”

L’allenatore Luigi Cagni, uno dei primi ad avere allenato il neo tecnico viola Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare il momento della Fiorentina: “Lo allenai al Verona nel ‘96 e sono contento che faccia questo mestiere e che abbia già esperienza. Speriamo che funzioni a dovere”.

Sul carattere di Vanoli da giocatore: “Parlava tanto, non a vanvera, e rompeva le scatole, discutendo anche con me. Anche se non li sento, mi fa piacere che lui, Baroni, Italiano e Corini, tutti allenatori che ho allenato io, abbiano mostrato il loro valore”.

Sulla scelta della Fiorentina di puntare su Vanoli: “Credo che abbia le capacità per risollevare la Fiorentina, avendo allenato anche a Torino, piazza non facile perché ha una storia dietro. Immagino che guarderà i gol subiti e fatti e aggiusterà queste due cose. I giocatori devono pensare che adesso l’obiettivo è la salvezza, devono pensare a non perdere e a non dover vincere per forza. Solo dopo esserne uscito verrà fuori la qualità”.