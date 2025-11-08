8 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:37

Cagni: “La Fiorentina ora deve pensare a non perdere. Vanoli metterà a posto i gol subiti e quelli fatti”

Cagni: “La Fiorentina ora deve pensare a non perdere. Vanoli metterà a posto i gol subiti e quelli fatti”

Redazione

8 Novembre · 15:53

ACF FiorentinaCagniVanoli

L’allenatore Gigi Cagni ha espresso il suo parere sulla scelta della Fiorentina di puntare su Vanoli come nuovo allenatore

L’allenatore Luigi Cagni, uno dei primi ad avere allenato il neo tecnico viola Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare il momento della Fiorentina“Lo allenai al Verona nel ‘96 e sono contento che faccia questo mestiere e che abbia già esperienza. Speriamo che funzioni a dovere”.

Sul carattere di Vanoli da giocatore: “Parlava tanto, non a vanvera, e rompeva le scatole, discutendo anche con me. Anche se non li sento, mi fa piacere che lui, Baroni, Italiano e Corini, tutti allenatori che ho allenato io, abbiano mostrato il loro valore”.

Sulla scelta della Fiorentina di puntare su Vanoli: “Credo che abbia le capacità per risollevare la Fiorentina, avendo allenato anche a Torino, piazza non facile perché ha una storia dietro. Immagino che guarderà i gol subiti e fatti e aggiusterà queste due cose. I giocatori devono pensare che adesso l’obiettivo è la salvezza, devono pensare a non perdere e a non dover vincere per forza. Solo dopo esserne uscito verrà fuori la qualità”.

