Di seguito raccogliamo l’opinione del tecnico Gigi Cagni, affidata a TMW Radio:

“Viviamo un periodo senza precedenti. La gente vuole tornare a divertirsi vedendo le partite di calcio. La questione non è se si dovesse ricominciare o meno, bensì da chi ci governa. Sto vedendo solo disastri. Siamo in mano ad incapaci in ogni settore, basti guardare il ministro Spadafora.”.