Notizie Ministro Spadafora Fiorentina

Spadafora: "Stop Serie A? Non siamo ancora in queste condizioni"
29 settembre 2020 15:30
Spadafora: "Potranno assistere mille persone agli eventi all'aperto"
18 settembre 2020 13:36
Spadafora: "Rimborso per tutti gli eventi sportivi che sono saltati per il Coronavirus"
27 maggio 2020 23:23
Malagò: "Non é scontato che tutto finisca e la Serie A possa ripartire a giugno: la gara é aperta"
24 maggio 2020 22:30
Spadafora: "Prima dell'estate ci sarà una riforma generale che prevede anche il professionismo femminile"
24 maggio 2020 21:49
Spadafora: "Facciamo come la Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c'è la Diretta Gol"
24 maggio 2020 21:38
Spadafora: "Abbiamo comunicato il Protocollo per gli allenamenti collettivi. Lunedì..."
22 maggio 2020 18:23
Spadafora: "Decisione su Serie A entro il 28 maggio. Via libera ad allenamenti di squadra e niente quarantena di gruppo"
19 maggio 2020 19:27
Cagni spara a zero su Spadafora: "È un incapace in materia. La gente merita di vedere il calcio"
18 maggio 2020 18:10
Spadafora: "Ci auguriamo la ripresa del campionato ma alle giuste condizioni e in sicurezza"
13 maggio 2020 11:59
Spadafora: "Allenamenti? Quarantena di squadra se si presenta un positivo. Settimana prossima decisione su Serie A"
11 maggio 2020 20:59
Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"
11 maggio 2020 18:58
Spadafora: "Allenamenti non riprenderanno prima del 18, nulla è cambiato. Di ripresa del campionato ancora non se ne parla"
03 maggio 2020 20:59
Spadafora: "Se troviamo accordo su protocollo il calcio riprende, altrimenti il governo decreterà la chiusura del campionato"
30 aprile 2020 10:59
Spadafora duro: "La Serie A non voleva perdere soldi. È servito l'intervento del Governo.."
11 marzo 2020 13:53
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