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Notizie Ministro Spadafora Fiorentina

Spadafora: "Stop Serie A? Non siamo ancora in queste condizioni"

29 settembre 2020 15:30

Spadafora: "Potranno assistere mille persone agli eventi all'aperto"

18 settembre 2020 13:36

Spadafora: "Rimborso per tutti gli eventi sportivi che sono saltati per il Coronavirus"

27 maggio 2020 23:23

Malagò: "Non é scontato che tutto finisca e la Serie A possa ripartire a giugno: la gara é aperta"

24 maggio 2020 22:30

Spadafora: "Prima dell'estate ci sarà una riforma generale che prevede anche il professionismo femminile"

24 maggio 2020 21:49

Spadafora: "Facciamo come la Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c'è la Diretta Gol"

24 maggio 2020 21:38

Spadafora: "Abbiamo comunicato il Protocollo per gli allenamenti collettivi. Lunedì..."

22 maggio 2020 18:23

Spadafora: "Decisione su Serie A entro il 28 maggio. Via libera ad allenamenti di squadra e niente quarantena di gruppo"

19 maggio 2020 19:27

Cagni spara a zero su Spadafora: "È un incapace in materia. La gente merita di vedere il calcio"

18 maggio 2020 18:10

Spadafora: "Ci auguriamo la ripresa del campionato ma alle giuste condizioni e in sicurezza"

13 maggio 2020 11:59

Spadafora: "Allenamenti? Quarantena di squadra se si presenta un positivo. Settimana prossima decisione su Serie A"

11 maggio 2020 20:59

Spadafora e Speranza sul protocollo della FIGC: "Il CTS conferma la linea della prudenza per la ripresa"

11 maggio 2020 18:58

Spadafora: "Allenamenti non riprenderanno prima del 18, nulla è cambiato. Di ripresa del campionato ancora non se ne parla"

03 maggio 2020 20:59

Spadafora: "Se troviamo accordo su protocollo il calcio riprende, altrimenti il governo decreterà la chiusura del campionato"

30 aprile 2020 10:59

Spadafora duro: "La Serie A non voleva perdere soldi. È servito l'intervento del Governo.."

11 marzo 2020 13:53

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