Vincenzo Spadafora, il Ministro dello Sport, ha rilasciato un’intervista su Rai 1 per parlare della ripresa della Serie A: “Abbiamo comunicato il Protocollo per gli allenamenti collettivi questo pomeriggio, è arrivato l’ok del Comitato Tecnico Scientifico. Lunedì 25 maggio riceveremo il Protocollo della FIGC per la ripartenza del campionato. Quando ci incontreremo, il 26 maggio, spero si possa avere tutto per dare il via libera e capire quando riprendere. Io mi sono opposto finora? Non c’erano le condizioni giuste. Se l’Italia riparte, deve ripartire anche il calcio”.