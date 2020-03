Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, parlando a “L’Aria che tira” su La7, è tornato ad analizzare la tardiva, a suo dire, sospensione del campionato di Serie A: “Dire che il calcio si è fermato troppo tardi è dir poco. La Lega Serie A no è voluta intervenire, hanno aspettato che fosse il Governo a farlo solo per non perdere soldi: con la firma sul DPCM, Lega e Sky non avranno il problema di dover restituire alcuni soldi. Altre federazioni che non hanno quel giro di soldi non hanno aspettato a decretare lo stop”.