Ecco le dichiarazioni di Giovanni Malagò su Rai due: “Spadafora ha parlato di Diretta gol in chiaro, ma per me non possiamo adeguarci solamente in questo alla Germania: loro hanno fatto un accordo completo tra tutte le parti. Mentre da noi ci sono moltissimi interrogativi. Non è scontato che tutto finisca e la Serie A possa ripartire a giugno: la gara è aperta. La barca del calcio sta partendo, ma onestamente vedo ancora molte complessità”.