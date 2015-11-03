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Notizie Rai Due Fiorentina

L'inchiesta di Report smaschera il Milan, non è Elliot il proprietario ma due consiglieri d'amministrazione

13 novembre 2020 16:47

Malagò: "Non é scontato che tutto finisca e la Serie A possa ripartire a giugno: la gara é aperta"

24 maggio 2020 22:30

Barone: "Nessuno doveva giocare. La Lega mi doveva avvisare prima non sabato alle 12.20"

01 marzo 2020 19:17

Elena Linari si confessa: "Sono omosessuale, voglio dedicare un gol alla mia compagna. Ho paura del giudizio della gente"

18 ottobre 2019 19:53

Pasqual: "Ribery e Chiesa stanno facendo la differenza nella Fiorentina. Trovata la terza vittoria di fila"

06 ottobre 2019 21:33

Sconcerti: "Alla Fiorentina si è rotto il feeling con Paulo Sousa, ho saputo un retroscena di Sousa rispetto allo scorso anno..."

17 ottobre 2016 00:39

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