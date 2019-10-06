Pasqual: "Ribery e Chiesa stanno facendo la differenza nella Fiorentina. Trovata la terza vittoria di fila"
Il terzino sinistro ex Fiorentina, Manuel Pasqual, ha parlato su Rai Due della partita della Fiorentina contro l'Udinese.Ecco le sue parole: "Ribery e Chiesa stanno facendo la differenza nella Fiorent...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2019 21:33
Il terzino sinistro ex Fiorentina, Manuel Pasqual, ha parlato su Rai Due della partita della Fiorentina contro l'Udinese.
Ecco le sue parole: "Ribery e Chiesa stanno facendo la differenza nella Fiorentina. La squadra si è ricompattata con Vincenzo Montella. Oggi contro l’Udinese sono riusciti anche a trovare la terza vittoria consecutiva".