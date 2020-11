L’inchiesta di Report smaschera il Milan, non è Elliot il proprietario ma due consiglieri d’amministrazione

Il Milan non sarebbe effettivamente di proprietà del fondo Elliott. A riportare la clamorosa notizia è la redazione del programma televisivo Report in onda su Rai 3 a seguito di un’inchiesta in merito proprio al club rossonero e i suoi proprietari.

Nel 2018 il fondo statunitense Elliott ha preso il controllo del club a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni verso lo stesso fondo d’investimento da parte del precedente proprietario Yonghong Li ma stando al servizio realizzato da Report che lunedì verrà trasmesso in prima sera a livello nazionale la situazione sarebbe ben diversa.

Il Milan non sarebbe di proprietà del fondo Elliott: le quote di maggioranza del club rossonero infatti sarebbero in mano ai due consiglieri d’amministrazione Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione i quali sarebbero per l’appunto i titolari effettivi della società meneghina: questa la sostanza di quanto raccontato da Report.

