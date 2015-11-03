Notizie Milano Fiorentina

Paura per Criscitiello, gli hanno puntato una pistola in faccia e strappato il Rolex dal polso
02 ottobre 2025 18:18
Sala: "San Siro non si può abbattere, dobbiamo convincere le due squadre di Milano a rigenerarlo"
07 maggio 2024 18:13
Milan bloccato a Malpensa, rinviata la partenza per Firenze. Il decollo sarebbe dovuto esserci alle 18.30
29 marzo 2024 21:57
Battaglia tra neofascisti per prendere il controllo della Curva Nord dell'Inter. C'è anche il nome di La Russa
01 marzo 2024 17:24
Tentano di rubare la campana della chiesa del paese, il parroco: "Saranno stati juventini"
27 gennaio 2024 17:17
Denunciati 2 giocatori dell'Inter. Minacciato ragazzo perchè pensavano gli avesse filmati in discoteca
15 gennaio 2024 16:39
Violento nubifragio a San Siro, palla non rimbalza. Milan-Verona potrebbe essere rinviata. Disagi tifosi
23 settembre 2023 14:32
Agguato a Milano, accoltellato tifoso del Newcastle, circondato da 7 persone incappucciate
19 settembre 2023 15:46
Un ragazzo ha provato ad entrare nella sede di Sky: respinto. Poco dopo è stato trovato morto
20 agosto 2023 15:20
La Juventus ha chiesto di spostare il processo a Milano, secco rifiuto. Inchiesta resta a Torino
19 dicembre 2022 16:24
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Ipotesi Fiorentina via dal Franchi? Inter e Milan ci pensano davvero, lasciano San Siro per la burocrazia?
29 marzo 2022 13:04
Beppe Sala regala la sua acqua a Milano, Borja Valero scherza e scrive: "Sindaco c'è solo uno"
27 marzo 2022 17:31
Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?"
16 marzo 2022 13:44
Dallo stadio del Bayern a quello di Pechino, Apple Park e bosco verticale. Chi farà il Nuovo Franchi
09 marzo 2022 14:53
Se Firenze piange, Milano non ride. Bloccato il progetto di Inter e Milan di demolizione di San Siro
27 febbraio 2022 21:18
Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan
07 febbraio 2022 13:54
Dieci anni fa a Milano un bambino di nome Foden diceva: "Balotelli è cattivo fuori dal campo"
12 gennaio 2022 00:21
Joe Barone e Pradè sono a Milano, Fiorentina spera di chiudere per l'esterno destro
30 agosto 2021 12:53
Da Milano, la Fiorentina vuole Sensi, lo ha chiesto Gattuso, l'Inter chiede 20 milioni
14 giugno 2021 19:39
Festino notturno in casa Inter per compleanno Lukaku, denuncia dall'influencer. Blitz carabinieri
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Var e la svolta Control Room unica a Milano: abbattimento notevole dei costi arbitrali
11 aprile 2021 10:12
L'inchiesta di Report smaschera il Milan, non è Elliot il proprietario ma due consiglieri d'amministrazione
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Commisso: "L'Inter è la squadra piu forte d'Italia. Fiorentina forte? Vediamo..."
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Borja Valero conquista anche Conte, il suo contratto con l'Inter verrà prolungato
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28 aprile 2020 11:33
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Coronavirus, quattro tifosi del Valencia hanno accusato i sintomi dopo la trasferta di Milano
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Fiorentina sconfitta a Milano: 2-1 Inter, ma viola a testa alta
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23 gennaio 2020 11:18
Dopo la sfida si accende anche il mercato tra Fiorentina e Inter. Ecco tutti gli incroci
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Nelle ultime 10 partite a San Siro contro il Milan la Fiorentina ha vinto 5 volte. Mai nessuno come i viola
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Milano espugnata, apoteosi viola: Ribery disegna calcio, Castrovilli incanta. La rivincita di Montella...
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Corsport: al diavolo la carta d'identità, Ribery pronto ad espugnare la Scala del calcio
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Prima a Genova poi Commisso potrebbe proseguire verso Milano per seguire da vicino il mercato
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Biraghi alle visite mediche con l'Inter. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni la formula
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Faccia a faccia di due ore tra Commisso e Della Valle. Adesso dal notaio per le firme
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Diego e Andrea Della Valle in arrivo a Milano, si incontreranno con Commisso per firmare la cessione
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COMMISSO È ARRIVATO A MILANO, ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MAGNATE CHE STA COMPRANDO LA FIORENTINA
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Rissa sfiorata in panchina del Milan durante il derby. Kessiè vuole picchiare Biglia, lo fermano i compagni
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Il settore ospiti della Juventus a San Siro è vuoto, ma Ronaldo segna e c'è il boato allo stadio
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Milano come Firenze, l'arbitro assegna rigore all'Inter e lo stadio canta "Insensibile"
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Ieri avversari, oggi insieme a Milano. Benassi e Berardi inseparabili fuori dal campo, sono amici fraterni
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Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."
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TMW: per la difesa torna di moda Strinic, e Corvino è già a Milano
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Corvino a Milano a caccia del colpo last minute, Lirola e Ansaldi i principali obiettivi
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Ceccarini: "Fissate lunedi a Milano le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan"
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Grande folla sotto la sede dell'Inter per la firma sul contratto di Vecino con il club nerazzurro
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L’ultimo gesto d’amore di Borja Valero ai tifosi viola, si presenta a Milano con il cappello della Fiorentina
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Sky Sport: Corvino ha pranzato con Erceg a Milano, ribadita la volontà di Kalinic di andare al Milan
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Sky Sport: l'agente di Kalinic è a Milano per cercare di sbloccare la trattativa
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Di Marzio: Ramadani e Erceg a Milano per trattare la cessione di Kalinic al Milan, un affare da 25/27 mln
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Lapadula si allontana dalla Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio nell'affare che porterebbe Biglia a Milano
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Bernardeschi si trova a Milano nella giornata di oggi, continuano i rumors sul suo futuro all'Inter
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Incontro a Milano tra Pioli e Corvino, il nuovo tecnico viola ha comunicato tutte le richieste sul mercato
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