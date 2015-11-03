Labaro Viola

Notizie Milano Fiorentina

Paura per Criscitiello, gli hanno puntato una pistola in faccia e strappato il Rolex dal polso

02 ottobre 2025 18:18

Sala: "San Siro non si può abbattere, dobbiamo convincere le due squadre di Milano a rigenerarlo"

07 maggio 2024 18:13

Milan bloccato a Malpensa, rinviata la partenza per Firenze. Il decollo sarebbe dovuto esserci alle 18.30

29 marzo 2024 21:57

Battaglia tra neofascisti per prendere il controllo della Curva Nord dell'Inter. C'è anche il nome di La Russa

01 marzo 2024 17:24

Tentano di rubare la campana della chiesa del paese, il parroco: "Saranno stati juventini"

27 gennaio 2024 17:17

Denunciati 2 giocatori dell'Inter. Minacciato ragazzo perchè pensavano gli avesse filmati in discoteca

15 gennaio 2024 16:39

Violento nubifragio a San Siro, palla non rimbalza. Milan-Verona potrebbe essere rinviata. Disagi tifosi

23 settembre 2023 14:32

Agguato a Milano, accoltellato tifoso del Newcastle, circondato da 7 persone incappucciate

19 settembre 2023 15:46

Un ragazzo ha provato ad entrare nella sede di Sky: respinto. Poco dopo è stato trovato morto

20 agosto 2023 15:20

La Juventus ha chiesto di spostare il processo a Milano, secco rifiuto. Inchiesta resta a Torino

19 dicembre 2022 16:24

Smentita la morte di Raiola, si trova in gravissime condizioni al San Raffaele. Zangrillo: "Indignato"

28 aprile 2022 14:40

Ipotesi Fiorentina via dal Franchi? Inter e Milan ci pensano davvero, lasciano San Siro per la burocrazia?

29 marzo 2022 13:04

Beppe Sala regala la sua acqua a Milano, Borja Valero scherza e scrive: "Sindaco c'è solo uno"

27 marzo 2022 17:31

Alia Guagni, nostalgia di Firenze, si lamenta sui social: "A Milano che problemi avete con i parcheggi?"

16 marzo 2022 13:44

Dallo stadio del Bayern a quello di Pechino, Apple Park e bosco verticale. Chi farà il Nuovo Franchi

09 marzo 2022 14:53

Se Firenze piange, Milano non ride. Bloccato il progetto di Inter e Milan di demolizione di San Siro

27 febbraio 2022 21:18

Invasore di campo picchiato con pugni e capelli tirati da steward a San Siro per Inter-Milan

07 febbraio 2022 13:54

Dieci anni fa a Milano un bambino di nome Foden diceva: "Balotelli è cattivo fuori dal campo"

12 gennaio 2022 00:21

Joe Barone e Pradè sono a Milano, Fiorentina spera di chiudere per l'esterno destro

30 agosto 2021 12:53

Da Milano, la Fiorentina vuole Sensi, lo ha chiesto Gattuso, l'Inter chiede 20 milioni

14 giugno 2021 19:39

Festino notturno in casa Inter per compleanno Lukaku, denuncia dall'influencer. Blitz carabinieri

13 maggio 2021 11:48

Var e la svolta Control Room unica a Milano: abbattimento notevole dei costi arbitrali

11 aprile 2021 10:12

L'inchiesta di Report smaschera il Milan, non è Elliot il proprietario ma due consiglieri d'amministrazione

13 novembre 2020 16:47

Commisso: "L'Inter è la squadra piu forte d'Italia. Fiorentina forte? Vediamo..."

26 settembre 2020 14:19

Borja Valero conquista anche Conte, il suo contratto con l'Inter verrà prolungato

15 luglio 2020 15:53

Nazione, Asse rovente Firenze-Milano. Il Milan vuole Vlahovic. Si parlerà anche di Rebic

12 luglio 2020 10:37

Rebic: "Pioli mi ha dato la possibilità di mostrare le mie qualità. Firenze? Preferisco Milano"

28 aprile 2020 11:33

Balotelli: "Fermiamo la Serie A, avete rotto adesso. Non si scherza con la salute"

08 marzo 2020 11:04

Coronavirus, quattro tifosi del Valencia hanno accusato i sintomi dopo la trasferta di Milano

25 febbraio 2020 19:45

Fiorentina sconfitta a Milano: 2-1 Inter, ma viola a testa alta

29 gennaio 2020 23:18

CorSport, Pradè lunedì sarà a Milano si scalderà quindi il mercato della Fiorentina

23 gennaio 2020 11:18

Dopo la sfida si accende anche il mercato tra Fiorentina e Inter. Ecco tutti gli incroci

12 dicembre 2019 11:45

Nelle ultime 10 partite a San Siro contro il Milan la Fiorentina ha vinto 5 volte. Mai nessuno come i viola

30 settembre 2019 14:34

Milano espugnata, apoteosi viola: Ribery disegna calcio, Castrovilli incanta. La rivincita di Montella...

29 settembre 2019 23:32

Pedro è a Milano per assistere alla partita della Fiorentina in trasferta contro il Milan

29 settembre 2019 18:49

Corsport: al diavolo la carta d'identità, Ribery pronto ad espugnare la Scala del calcio

29 settembre 2019 11:46

Corriere Fiorentino: a Milano un esame del Diavolo. Montella cerca riscatto alla prima da ex...

29 settembre 2019 11:32

Nazione: Fiorentina chiamata alla prova di forza a Milano. Viola e rossoneri estremi opposti...

29 settembre 2019 11:27

Castrovilli: "Non vedo l'ora di rinnovare con la Fiorentina. Siamo una grande squadra. A Milano per vincere"

27 settembre 2019 21:49

Prima a Genova poi Commisso potrebbe proseguire verso Milano per seguire da vicino il mercato

01 settembre 2019 10:04

Biraghi alle visite mediche con l'Inter. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni la formula

28 agosto 2019 13:00

Accordo tra Commisso e Della Valle, annuncio ufficiale tra qualche giorno. Il motivo...

04 giugno 2019 19:39

Faccia a faccia di due ore tra Commisso e Della Valle. Adesso dal notaio per le firme

04 giugno 2019 16:10

Diego e Andrea Della Valle in arrivo a Milano, si incontreranno con Commisso per firmare la cessione

03 giugno 2019 20:13

Commisso è a Milano per comprare la Fiorentina, rientro in albergo per il magnate italo americano

03 giugno 2019 20:05

COMMISSO È ARRIVATO A MILANO, ECCO LE PRIME IMMAGINI DEL MAGNATE CHE STA COMPRANDO LA FIORENTINA

02 giugno 2019 23:19

Rissa sfiorata in panchina del Milan durante il derby. Kessiè vuole picchiare Biglia, lo fermano i compagni

17 marzo 2019 23:36

Borja ha già dimenticato Firenze? La moglie: "Solo il primo mese a Milano è stato duro"

18 novembre 2018 17:39

Il settore ospiti della Juventus a San Siro è vuoto, ma Ronaldo segna e c'è il boato allo stadio

12 novembre 2018 17:40

Mencucci: "L'aria di Milano non ci porta bene, l'arbitraggio ci ha penalizzati anche oggi"

30 settembre 2018 13:55

Antognoni: “Sono arrabbiato, rigore inesistente. Quando giochiamo a Milano accadono cose strane...”

25 settembre 2018 23:25

Andrea Della Valle assente contro la Spal, mentre a Milano potrebbe rivedersi anche Diego

22 settembre 2018 11:19

Montolivo, il flop è dichiarato. Il Milan vuole e tratta la rescissione consensuale del contratto

05 giugno 2018 02:12

Arrestato il capo ultrà del Milan per spaccio, era elemento di spicco dell'organizzazione criminale

04 giugno 2018 22:02

Anziana tifosa del Verona umiliata a San Siro. Vergogna a Milano

06 maggio 2018 10:47

Milano come Firenze, l'arbitro assegna rigore all'Inter e lo stadio canta "Insensibile"

18 aprile 2018 03:02

Corvino incontra l'agente di German Pezzella a Milano: si discute sul riscatto del centrale

24 gennaio 2018 11:40

Corvino a Milano per Memoriale Shoah dedicato al mondo del calcio. Incroci di mercato inevitabili...

23 gennaio 2018 16:11

Ieri avversari, oggi insieme a Milano. Benassi e Berardi inseparabili fuori dal campo, sono amici fraterni

04 dicembre 2017 20:26

Vecino: "In nerazzurro mi trovo benissimo, Spalletti determinante per il mio ambientamento. Italia? Deve qualificarsi..."

11 novembre 2017 15:21

Biraghi: “Questo logo sulla maglia ci ricorda quali sono i veri problemi. Calciatori persone normali, nessuna superficialità...”

16 ottobre 2017 13:41

Borja Valero sfrutta la pausa per le nazionali per passare un week end a Firenze con la sua famiglia

08 ottobre 2017 11:37

TMW: per la difesa torna di moda Strinic, e Corvino è già a Milano

28 agosto 2017 13:06

Corvino a Milano a caccia del colpo last minute, Lirola e Ansaldi i principali obiettivi

28 agosto 2017 12:17

Ceccarini: "Fissate lunedi a Milano le visite mediche di Nikola Kalinic con il Milan"

19 agosto 2017 13:01

Grande folla sotto la sede dell'Inter per la firma sul contratto di Vecino con il club nerazzurro

01 agosto 2017 19:55

Sport Mediaset: l'agente di Kalinic è a Milano per fare chiarezza sul futuro del suo assistito

20 luglio 2017 13:13

L’ultimo gesto d’amore di Borja Valero ai tifosi viola, si presenta a Milano con il cappello della Fiorentina

09 luglio 2017 23:13

Sky Sport: Corvino ha pranzato con Erceg a Milano, ribadita la volontà di Kalinic di andare al Milan

28 giugno 2017 20:49

Sky Sport: l'agente di Kalinic è a Milano per cercare di sbloccare la trattativa

24 giugno 2017 13:27

Di Marzio: Ramadani e Erceg a Milano per trattare la cessione di Kalinic al Milan, un affare da 25/27 mln

22 giugno 2017 13:07

Sky Sport: Corvino è a Milano per cedere Borja Valero e Kalinic. La situazione...

21 giugno 2017 11:34

Lapadula si allontana dalla Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio nell'affare che porterebbe Biglia a Milano

19 giugno 2017 13:21

Corriere Fiorentino: Kalinic vuole raggiungere Montella a Milano, ma l'ostacolo è il prezzo

17 giugno 2017 11:54

Bernardeschi si trova a Milano nella giornata di oggi, continuano i rumors sul suo futuro all'Inter

13 giugno 2017 15:24

Incontro a Milano tra Pioli e Corvino, il nuovo tecnico viola ha comunicato tutte le richieste sul mercato

05 giugno 2017 23:59

Tifosi del Milan contro Raiola, ecco il comunicato: "Incredibile e vergognoso il ricatto su Donnarumma che sta avvenendo"

05 giugno 2017 22:12

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