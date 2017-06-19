Lapadula si allontana dalla Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio nell'affare che porterebbe Biglia a Milano

Quello dell'attaccante potrebbe essere il profilo giusto per sbloccare la trattativa con la quale il Milan spera di assicurarsi Lucas Biglia

E’ stato più volte accostato anche alla Fiorentina il nome di Lapadula, soprattutto nel caso in cui parta Kalinic sponda Milan. Ma tra Milan e Lazio può sempre accadere qualcosa: Biglia piace al Milan, alle condizioni dei rossoneri, mentre la situazione Keita resta bloccata. Attenzione alle sorprese: un profilo che può entrare nei discorsi tra Mirabelli e Lotito è Gianluca Lapadula. La Lazio lo aveva cercato la scorsa estate, si era messa in fila e aveva forzato, ma poi l’ex Pescara aveva scelto il Milan. Su Lapadula ci sono Atalanta, Torino, Sampdoria, Genoa e Brighton, sondaggi su sondaggi. Ma occhio alla Lazio…

Fonte: alfredopedulla.com