Notizie Lapadula Fiorentina

Lapadula in dubbio per Fiorentina-Cagliari, è l'unico giocatore del Cagliari che si allena a parte
05 dicembre 2024 11:36
Nazione: “Non solo idea Djuric per la Fiorentina. Seguiti anche Lapadula e Simeone”
14 novembre 2024 10:09
Gazzetta, Fiorentina su Lapadula se parte Vlahovic: tanti club di Serie A su di lui
13 agosto 2021 11:45
Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso"
10 marzo 2021 17:56
Casa Mercato Viola, Loiodice c'è il sì del giocatore, adesso occorre trattare col Dijon. Emissari viola a Berna per...
12 dicembre 2018 22:17
Scambio Lapadula-Thereau a gennaio? il genoano è un flop ma il suo ingaggio...
12 dicembre 2018 15:17
Uno due del Genoa che passa in vantaggio con Lapadula. Espulso poi Pandev
06 maggio 2018 16:13
Genoa, lesione al legamento collaterale per Lapadula, dovrà stare 45 giorni ai box. Contro la Fiorentina...
11 settembre 2017 18:54
Il Milan ha offerto alla Fiorentina i rossoneri Kucka e Lapadula, no della società viola
25 giugno 2017 19:40
Corriere, Lapadula non convince i Viola: niente contropartite per Kalinic, 30 milioni la richiesta
22 giugno 2017 10:57
Lapadula si allontana dalla Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio nell'affare che porterebbe Biglia a Milano
19 giugno 2017 13:21
Sport Mediaset, Lapadula vuole andare alla Fiorentina. Rifiutate offerte estere per aspettare la viola
15 giugno 2017 13:34
La Nazione, Il Milan vuole Nikola Kalinic e offre alla Fiorentina Lapadula in uscita dai rossoneri
14 giugno 2017 10:31
L'Empoli ne prende quattro anche dal Milan, doppietta di Lapadula
26 novembre 2016 22:38
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