Labaro Viola

Notizie Lapadula Fiorentina

Lapadula in dubbio per Fiorentina-Cagliari, è l'unico giocatore del Cagliari che si allena a parte

05 dicembre 2024 11:36

Nazione: “Non solo idea Djuric per la Fiorentina. Seguiti anche Lapadula e Simeone”

14 novembre 2024 10:09

Gazzetta, Fiorentina su Lapadula se parte Vlahovic: tanti club di Serie A su di lui

13 agosto 2021 11:45

Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso"

10 marzo 2021 17:56

Casa Mercato Viola, Loiodice c'è il sì del giocatore, adesso occorre trattare col Dijon. Emissari viola a Berna per...

12 dicembre 2018 22:17

Scambio Lapadula-Thereau a gennaio? il genoano è un flop ma il suo ingaggio...

12 dicembre 2018 15:17

Uno due del Genoa che passa in vantaggio con Lapadula. Espulso poi Pandev

06 maggio 2018 16:13

Genoa, lesione al legamento collaterale per Lapadula, dovrà stare 45 giorni ai box. Contro la Fiorentina...

11 settembre 2017 18:54

Il Milan ha offerto alla Fiorentina i rossoneri Kucka e Lapadula, no della società viola

25 giugno 2017 19:40

Corriere, Lapadula non convince i Viola: niente contropartite per Kalinic, 30 milioni la richiesta

22 giugno 2017 10:57

Lapadula si allontana dalla Fiorentina, potrebbe finire alla Lazio nell'affare che porterebbe Biglia a Milano

19 giugno 2017 13:21

Sport Mediaset, Lapadula vuole andare alla Fiorentina. Rifiutate offerte estere per aspettare la viola

15 giugno 2017 13:34

La Nazione, Il Milan vuole Nikola Kalinic e offre alla Fiorentina Lapadula in uscita dai rossoneri

14 giugno 2017 10:31

L'Empoli ne prende quattro anche dal Milan, doppietta di Lapadula

26 novembre 2016 22:38

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