Il Milan ha offerto alla Fiorentina i rossoneri Kucka e Lapadula, no della società viola

I due rossoneri non rientrano più nei piani del tecnico del Milan Vincenzo Montella. La risposta viola è arrivata, ma a fine mercato..

Tramite intermediari il Milan ha offerto alla Fiorentina il centrocampista Kucka e l’attaccante Lapadula, questa proposta è arrivata a Corvino non solo all’interno dell’operazione Kalinic, dove la società viola vuole solo contanti, ma anche come proposta separata da tutto. Questa proposta non sembra essere arrivata solo a Corvino ma anche a tante altre squadre di serie A, segno che i due milanisti non rientrano più nei piani tecnici di Montella. La risposta della Fiorentina per ora è stata un secco “No, grazie” ma chissà se a fine mercato le cose possono cambiare…

Flavio Ognissanti