Notizie Kucka Fiorentina

Al 31' il Parma agguanta subito il pareggio contro la Fiorentina. Kucka segna dal dischetto
07 marzo 2021 15:36
Giallo pesante per Pezzella, era in diffida, salterà Fiorentina-Cagliari
05 luglio 2020 21:01
Al 48' contatto in area Pezzella-Kucka. Abisso dà calcio di rigore. La riapre il Parma è 1-2.
05 luglio 2020 20:50
D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"
18 maggio 2019 15:54
Di Marzio: niente Fiorentina per Kucka, a breve il trasferimento al Trabzonspor
06 luglio 2017 17:41
Il Milan ha offerto alla Fiorentina i rossoneri Kucka e Lapadula, no della società viola
25 giugno 2017 19:40
Corvino piomba su Kucka: contropartita per Kalinic o 8 milioni cash
22 giugno 2017 12:10
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