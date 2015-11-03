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Notizie Kucka Fiorentina

Al 31' il Parma agguanta subito il pareggio contro la Fiorentina. Kucka segna dal dischetto

07 marzo 2021 15:36

Giallo pesante per Pezzella, era in diffida, salterà Fiorentina-Cagliari

05 luglio 2020 21:01

Al 48' contatto in area Pezzella-Kucka. Abisso dà calcio di rigore. La riapre il Parma è 1-2.

05 luglio 2020 20:50

D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"

18 maggio 2019 15:54

Di Marzio: niente Fiorentina per Kucka, a breve il trasferimento al Trabzonspor

06 luglio 2017 17:41

Il Milan ha offerto alla Fiorentina i rossoneri Kucka e Lapadula, no della società viola

25 giugno 2017 19:40

Corvino piomba su Kucka: contropartita per Kalinic o 8 milioni cash

22 giugno 2017 12:10

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