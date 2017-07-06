Di Marzio: niente Fiorentina per Kucka, a breve il trasferimento al Trabzonspor

Il centrocampista slovacco è ancora a Milanello, ma la trattativa è ormai in fase di definizione

Discussioni che proseguono da giorni e incontri che si susseguono a Casa Milan tra la società rossonera e gli emissari del Trabzonspor, adesso è quasi fatta per il passaggio di Juraj Kucka al club turco. Il centrocampista slovacco è ancora a Milanello, ma la trattativa è ormai in fase di definizione: operazione ai dettagli, è quasi fatta per Kucka dal Milan al Trabzonspor.

Fonte: gianlucadimarzio.com