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Di Marzio: niente Fiorentina per Kucka, a breve il trasferimento al Trabzonspor

Il centrocampista slovacco è ancora a Milanello, ma la trattativa è ormai in fase di definizione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 17:41
Di Marzio: niente Fiorentina per Kucka, a breve il trasferimento al Trabzonspor -
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Discussioni che proseguono da giorni e incontri che si susseguono a Casa Milan tra la società rossonera e gli emissari del Trabzonspor, adesso è quasi fatta per il passaggio di Juraj Kucka al club turco. Il centrocampista slovacco è ancora a Milanello, ma la trattativa è ormai in fase di definizione: operazione ai dettagli, è quasi fatta per Kucka dal Milan al Trabzonspor.

Fonte: gianlucadimarzio.com

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