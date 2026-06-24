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Nazione: “La Fiorentina ha aperto una trattativa con il Napoli per Noa Lang. Pronto Dodò come contropartita?”

Lang piace moltissimo alla dirigenza gigliata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2026 08:58
Nazione: “La Fiorentina ha aperto una trattativa con il Napoli per Noa Lang. Pronto Dodò come contropartita?” -
Rassegna Stampa
Dodo
Lang
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Sulla corsia opposta avanza con forza il nome di Noa Lang. L'esterno olandese di proprietà del Napoli, rientrato dall'esperienza in prestito al Galatasaray, piace moltissimo alla dirigenza gigliata. I primi colloqui per un prestito hanno aperto a una trattativa concreta che potrebbe intrecciarsi con il futuro di Dodò: il brasiliano è molto gradito ai campani, ma il presidente Commisso non lo lascerà partire per meno di 15 milioni. Lo scrive La Nazione.

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