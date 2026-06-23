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Il Resto del Carlino: "Possibile asse Fiorentina-Sassuolo: Sohm e Fabbian per il nuovo centrocampo di Aquilani"

Fiorentina e Sassuolo potrebbero rinfrescare il proprio centrocampo scambiandosi diversi calciatori

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 21:13
Il Resto del Carlino: "Possibile asse Fiorentina-Sassuolo: Sohm e Fabbian per il nuovo centrocampo di Aquilani" -
Calciomercato
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Come riportato da Il Resto del Carlino, il Sassuolo cerca rinforzi a centrocampo. Oltre a Miretti della Juve e Kjaergaard del Salisburgo, il club neroverde guarda in casa Fiorentina, che ha bisogno di sfoltire. Sul taccuino del ds Francesco Palmieri sono finiti Giovanni Fabbian, che i toscani hanno riscattato dal Bologna per cifra tuttavia non trascurabile (14 milioni) e anche Simon Sohm.

Lo svizzero classe 2001 ha giocato gli ultimi sei mesi al Bologna che non lo ha riscattato, tornato a Firenze, ma non per restare. Il prezzo del cartellino (una dozzina di milioni) non è che incoraggi 'salti nel buio' e il ds del Sassuolo ai conti, presta di solito le giuste attenzioni del caso.

Alla Fiorentina continua ad interessare il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt attualmente impegnato con la propria Nazionale al Mondiale.

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