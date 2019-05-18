D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa, è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida di domani contro la Fiorentina: "La squadra in settimana ha alimentato quella fiammella affinché possa a...

Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa, è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida di domani contro la Fiorentina: "La squadra in settimana ha alimentato quella fiammella affinché possa affrontare al meglio la decisiva sfida di domani. Siamo consapevoli della sua importanza, dobbiamo affrontarla come una finale. Pensiamo solo alla Fiorentina. Sono tutti convocati, poi chiaramente ci saranno squalifiche e assenze per infortuni. Kucka?Stamattina ha lavorato con la squadra, li vogluo valutare domani.Siligardi invece ha fatto differenziato. Ciò che mi preme però è l'importanza della squadra, ognuno di noi deve pensare a fare una grande prestazione. Dobbiamo dare tutti il nostro contributo per raggiungere l'obiettivo. Squalifica di Alves? Si è allenato con tutto il gruppo, potremmo cambiare qualcosa in sua assenza ma deciderò con calma. Sottoscrivo le parole di Lucarelli, la Fiorentina deve giocare contro una città intera. Manca l'ultimo gradino, dobbiamo essere bravi a scavalcarlo. L'Empoli? L'unico pensiero è di affrontare la gara come se fosse una finale. Dobbiamo concludere un percorso cominciato anni fa, uniti e compatti, ragionando solo sulla partita. Non dobbiamo pensare ai risultati che arrivano da altre parti. La Fiorentina ha avuto difficoltà a livello di risultati, ma è una squadra di qualità, con giocatori come Muriel e Chiesa. Nostra preparazione? Abbiamo lavorato giorno dopo giorno, partendo da un aspetto psicologico non idilliaco. La partita però si è preparata alimentando quella fiammella per far sì che i ragazzi vadano in campo consapevoli. Noi possiamo determinare la prestazione, non il risultato: si è lavorato per far sì che ci sia la prestazione. Ognuno deve dare il meglio di se stesso. La Fiorentina? A loro manca la vittoria da tanto tempo, ma sono praticamente salvi. Con Montella hanno alternato alcune prestazioni, a volte hanno fatto meglio nel primo tempo, altre volte nel secondo. Noi sappiamo l'importanza della partita, dobbiamo ragionare solo su quello, indipendentemente dagli altri. Come detto hanno giocatori importanti, recuperano anche Veretout: il campionato ha dimostrato che hanno avuto delle difficoltà, sta a noi cercare di sfruttarle"

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