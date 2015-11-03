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Notizie Stadio Tardini Fiorentina

D'Aversa: "Viola quasi salvi ma in difficoltà. Troveranno di fronte una città intera"

18 maggio 2019 15:54

Biglietti, Stadio Tardini vicino al sold-out domenica. Solo 1000 i tagliandi disponibili..

17 maggio 2019 22:41

Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati

14 maggio 2019 20:23

Guagni: "Domani al Tardini sarà spettacolo. Vogliamo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa"

27 aprile 2019 19:33

Coppa Italia Women's, Fiorentina-Juventus si gioca al "Tardini" di Parma il 28/04. Info biglietti

18 aprile 2019 23:05

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