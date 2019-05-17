Biglietti, Stadio Tardini vicino al sold-out domenica. Solo 1000 i tagliandi disponibili..
Sta riscuotendo una grande risposta dal tifo ducale l'iniziativa del Parma, che ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi mettendo a disposizione i biglietti per la sfida contro la Fiorentina al prez...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 22:41
Sta riscuotendo una grande risposta dal tifo ducale l'iniziativa del Parma, che ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi mettendo a disposizione i biglietti per la sfida contro la Fiorentina al prezzo simbolico di 1 euro. Come riporta la Gazzetta di Parma nella sua edizione odierna, si va verso il sold out, in quanto rimangono solo 1.000 biglietti acquistabili in Curva Sud. Meno entusiasmo in casa viola, con i tifosi in contestazione verso il presidente Diego Della Valle.
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