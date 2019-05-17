Labaro Viola

Biglietti, Stadio Tardini vicino al sold-out domenica. Solo 1000 i tagliandi disponibili..

Sta riscuotendo una grande risposta dal tifo ducale  l'iniziativa del Parma, che ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi mettendo a disposizione i biglietti per la sfida contro la Fiorentina al prez...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 22:41
Biglietti, Stadio Tardini vicino al sold-out domenica. Solo 1000 i tagliandi disponibili.. -
News
Della Valle
Stadio Tardini
Parma Fiorentina
Biglietti Parma
Condividi

Sta riscuotendo una grande risposta dal tifo ducale  l'iniziativa del Parma, che ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi mettendo a disposizione i biglietti per la sfida contro la Fiorentina al prezzo simbolico di 1 euro. Come riporta la Gazzetta di Parma nella sua edizione odierna, si va verso il sold out, in quanto rimangono solo 1.000 biglietti acquistabili in Curva Sud. Meno entusiasmo in casa viola, con i tifosi in contestazione verso il presidente  Diego Della Valle.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok