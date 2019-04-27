Guagni: "Domani al Tardini sarà spettacolo. Vogliamo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa"

Alia Guagni, terzino e capitano della Fiorentina Women's, ha parlato così a Sky Sport in vista della finale di Coppa Italia di domani alle 12,30 contro la Juventus: "Sapevamo che la Juve sarebbe stata...

Alia Guagni, terzino e capitano della Fiorentina Women's, ha parlato così a Sky Sport in vista della finale di Coppa Italia di domani alle 12,30 contro la Juventus: "Sapevamo che la Juve sarebbe stata tra le squadre più temibili, domani ci aspetta il big match che concluderà la nostra stagione. Abbiamo iniziato alla grande con la vittoria in Supercoppa, il campionato è stato difficile perché il movimento sta crescendo tantissimo, il livello sta svendo uno slancio importante. Alla fine siamo arrivate seconde e ci siamo qualificate per la Champions, siamo contente del nostro percorso. Mi raccomando coi tifosi viola, venite numerosi al Tardini perché domani si affronteranno due squadre di livello, con tanta voglia di dimostrare il loro valore".