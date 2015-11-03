Notizie Coppa Italia Womens Fiorentina

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Cincotta: "Siamo stati ad un passo dal sogno. Annata indimenticabile. Futuro? Se la società vuole.."

28 aprile 2019 21:24

Guagni: "Domani al Tardini sarà spettacolo. Vogliamo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa"

27 aprile 2019 19:33

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