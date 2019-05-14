Squalificati, Bruno Alves e Rigoni saltano la Fiorentina. Ecco la lista dei fermati

Come comunicato dal giudice sportivo della Serie A, sono stati squalificati per una giornata sette calciatori. Ecco in dettaglio la lista dei fermati per la 37' giornata. Si tratta di Mehdi Bourabia d...

Come comunicato dal giudice sportivo della Serie A, sono stati squalificati per una giornata sette calciatori. Ecco in dettaglio la lista dei fermati per la 37' giornata. Si tratta di Mehdi Bourabia del Sassuolo, Bruno Alves e Luca Rigoni del Parma, Nicola Rigoni del ChievoVerona, Josè Palomino dell'Atalanta, Stefan Radu della Lazio e Cristian Romero del Genoa.

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