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Sport Mediaset, Lapadula vuole andare alla Fiorentina. Rifiutate offerte estere per aspettare la viola

L'operazione però non sarebbe legata a quella di Nikola Kalinic, ormai vicino al passaggio al Milan. Lapadula vuole Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 13:34
Sport Mediaset, Lapadula vuole andare alla Fiorentina. Rifiutate offerte estere per aspettare la viola -
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Secondo quanto riportato da Sport Mediaset la Fiorentina vuole portare a Firenze Gianluca Lapadula. Il bomber del Milan starebbe rifiutando le offerte estere proprio per aspettare la squadra viola. Quest'operazione non è però legata a quella che vede il passaggio di Kalinic al Milan, trattativa che sta andando avanti da diversi giorni ormai. Lapadula, classe 90, quest'anno ha giocato 27 partite, molte da subentrato, e ha segnato 8 gol.

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