Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso"
Le parole del centrocampista viola
A cura di Redazione Labaroviola
10 marzo 2021 17:56
"Sono pronto per la sfida di Benevento - ha detto Jack Bonaventura ai canali ufficiali della Fiorentina -, sto bene. Sono stato fermo poco quindi non ho perso molta condizione. Trasferta difficile. Bisogna lavorare duramente e dare tutti il massimo. Inzaghi? Mi aveva fatto una buona impressione già al Milan. Lapadula? Lo conosco bene, è un attaccante pericoloso".
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