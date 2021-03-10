Labaro Viola

Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso"

Le parole del centrocampista viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2021 17:56
Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso" -
Social
Fiorentina
Lapadula
Inzaghi
Bonaventura
Condividi
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

"Sono pronto per la sfida di Benevento - ha detto Jack Bonaventura ai canali ufficiali della Fiorentina -, sto bene. Sono stato fermo poco quindi non ho perso molta condizione. Trasferta difficile. Bisogna lavorare duramente e dare tutti il massimo. Inzaghi? Mi aveva fatto una buona impressione già al Milan. Lapadula? Lo conosco bene, è un attaccante pericoloso".

LEGGI ANCHE, DALLA SPAGNA, BORJA VALERO LASCERÀ LA FIORENTINA: CADICE E MAIORCA SULLO SPAGNOLO

https://www.labaroviola.com/dalla-spagna-borja-valero-lascera-fiorentina/133425/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok