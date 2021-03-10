Bonaventura: "Sto bene, ci sarò a Benevento. Lapadula? E' un attaccante pericoloso"

Le parole del centrocampista viola

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"Sono pronto per la sfida di Benevento - ha detto Jack Bonaventura ai canali ufficiali della Fiorentina -, sto bene. Sono stato fermo poco quindi non ho perso molta condizione. Trasferta difficile. Bisogna lavorare duramente e dare tutti il massimo. Inzaghi? Mi aveva fatto una buona impressione già al Milan. Lapadula? Lo conosco bene, è un attaccante pericoloso".

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