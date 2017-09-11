Genoa, lesione al legamento collaterale per Lapadula, dovrà stare 45 giorni ai box. Contro la Fiorentina...

Male, ma non malissimo. Il referto medico non è impietoso di fronte all'infortunio di Gianluca Lapadula. Il centravanti del Genoa e della nazionale italiana è uscito molto dolorante dalla Dacia Arena...

Male, ma non malissimo. Il referto medico non è impietoso di fronte all'infortunio di Gianluca Lapadula. Il centravanti del Genoa e della nazionale italiana è uscito molto dolorante dalla Dacia Arena nella giornata di ieri, temendo il peggio. Gli accertamenti medici hanno rivelato l'entità del danno riportato, non così grave come sembrava... Ecco il comunicato del Grifone: "Il Genoa Cfc comunica che il giocatore Gianluca Lapadula è stato sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Il Baluardo. Gli esiti degli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale interno. La prognosi è subordinata all’evoluzione del quadro clinico e valutata nell’ordine di circa quarantacinque giorni". L'attaccante rossoblu, ex Milan e Pescara, non dovrebbe dunque dare forfait per la sfida contro la Fiorentina, in programma il 17 dicembre...