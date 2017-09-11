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Genoa, lesione al legamento collaterale per Lapadula, dovrà stare 45 giorni ai box. Contro la Fiorentina...

Male, ma non malissimo. Il referto medico non è impietoso di fronte all'infortunio di Gianluca Lapadula. Il centravanti del Genoa e della nazionale italiana è uscito molto dolorante dalla Dacia Arena...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 18:54
Genoa, lesione al legamento collaterale per Lapadula, dovrà stare 45 giorni ai box. Contro la Fiorentina... - GENOA, ITALY - AUGUST 26: Gianluca Lapadula of Genoa CFC reacts during the Serie A match between Genoa CFC and Juventus at Stadio Luigi Ferraris on August 26, 2017 in Genoa, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
GENOA, ITALY - AUGUST 26: Gianluca Lapadula of Genoa CFC reacts during the Serie A match between Genoa CFC and Juventus at Stadio Luigi Ferraris on August 26, 2017 in Genoa, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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Male, ma non malissimo. Il referto medico non è impietoso di fronte all'infortunio di Gianluca Lapadula. Il centravanti del Genoa e della nazionale italiana è uscito molto dolorante dalla Dacia Arena nella giornata di ieri, temendo il peggio. Gli accertamenti medici hanno rivelato l'entità del danno riportato, non così grave come sembrava... Ecco il comunicato del Grifone: "Il Genoa Cfc comunica che il giocatore Gianluca Lapadula è stato sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Il Baluardo. Gli esiti degli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale interno. La prognosi è subordinata all’evoluzione del quadro clinico e valutata nell’ordine di circa quarantacinque giorni". L'attaccante rossoblu, ex Milan e Pescara, non dovrebbe dunque dare forfait per la sfida contro la Fiorentina, in programma il 17 dicembre...

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