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Uno due del Genoa che passa in vantaggio con Lapadula. Espulso poi Pandev

Dopo il pareggio di Rossi il Genoa passa addirittura in vantaggio con Lapadula: Hiljiemark dalla destra mette al centro, Pezzella in ritardo buca l’intervento e Lapadula appena entrato trafigge Sporti...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
06 maggio 2018 16:13
Uno due del Genoa che passa in vantaggio con Lapadula. Espulso poi Pandev -
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Dopo il pareggio di Rossi il Genoa passa addirittura in vantaggio con Lapadula: Hiljiemark dalla destra mette al centro, Pezzella in ritardo buca l’intervento e Lapadula appena entrato trafigge Sportiello per il vantaggio locale. Al ventiseiesimo espulso poi Pandev, ed un piccolo lumicino di speranza Viola si accende. Con Pioli che dovrà trovare la giusta chiave tattica

Gabriele Caldieron

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