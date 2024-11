Nazione: “Non solo idea Djuric per la Fiorentina. Seguiti anche Lapadula e Simeone”

Entrate possibili? Il tema acceso in contemporanea all’exploit a cinque stelle di Kean è questo: chi potrebbe essere ma sopratutto sarà il suo vice? Ovvero colui che, in qualche modo, potrà permettere al bomber di prendersi una domenica (una) di vacanza? Al di là dei nomi – e già ce ne sono in quantità – bisogna capire se Palladino si aspetta un’altra punta centrale, oppure preferisce farsi mettere a disposizione un esterno con capacità di adattamento anche al ruolo di punta (o di seconda punta)? Qua e là fra bar sport e web, si sono già spese candidature alla maglia viola dal gennaio che verrà per i vari Djuric (Monza), Simeone (Napoli), Lapadula (Cagliari). Tutti con motivazioni essenziali ma mai banali. Lo scrive La Nazione.