Corriere, Lapadula non convince i Viola: niente contropartite per Kalinic, 30 milioni la richiesta

Nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si è tornato a parlare della situazione che riguarda Nikola Kalinic: il giocatore continua ad essere guardato con interesse dai dirigenti del Milan e ci...

Nell'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si è tornato a parlare della situazione che riguarda Nikola Kalinic: il giocatore continua ad essere guardato con interesse dai dirigenti del Milan e ci si aspetta quantomeno un tentativo di affondo da parte dei rossoneri nelle prossime settimane. Il Milan vorrebbe inserire Gianluca Lapadula come contropartita tecnica per abbassare i costi dell'operazione, la Fiorentina d'altro canto, non sembra convinta da questa ipotesi. L'attaccante ex Pescara non è l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo: i viola infatti vorrebbero reinvestire parte dei soldi dell'operazione Kalinic, nell'acquisto di Giovanni Simeone dal Genoa.