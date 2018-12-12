Scambio Lapadula-Thereau a gennaio? il genoano è un flop ma il suo ingaggio...

La Fiorentina potrebbe cambiare qualcosa a gennaio nel reparto offensivo, viste le difficoltà a trovare il gol da parte dei suoi attaccanti. Tra i probabili partenti in casa viola c'è Cyril Thereau, c...

La Fiorentina potrebbe cambiare qualcosa a gennaio nel reparto offensivo, viste le difficoltà a trovare il gol da parte dei suoi attaccanti. Tra i probabili partenti in casa viola c'è Cyril Thereau, che finora ha collezionato soltanto una manciata di minuti in campionato e che sembra ormai essere fuori dal progetto di Stefano Pioli.

Da qui nasce l'idea di uno scambio di prestiti con il Genoa, che ha in rosa un attaccante che sta vivendo una situazione simile a quella del francese: Gianluca Lapadula. L'ex Milan è stato l'acquisto più costoso della storia del 'Grifone', ma oltre ad aver deluso è ormai dietro nelle gerarchie a Piatek, Kouame e Favilli.

Lapadula guadagna circa 1.5 milioni di euro e ha un contratto fino al 2022, per questo la soluzione più plausibile sarebbe quella del prestito.

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