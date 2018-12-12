Casa Mercato Viola, Loiodice c'è il sì del giocatore, adesso occorre trattare col Dijon. Emissari viola a Berna per...

di Lorenzo BigiottiSi è parlato tanto negli ultimi giorni dell'interesse viola per Loiodice. Il giocatore nelle ultime ore ha fatto sapere di essere interessato a venire a Firenze e la trattativa si p...

di Lorenzo Bigiotti

Si è parlato tanto negli ultimi giorni dell'interesse viola per Loiodice. Il giocatore nelle ultime ore ha fatto sapere di essere interessato a venire a Firenze e la trattativa si potrebbe così sbloccare. Col Dijon ballano un paio di milioni di differenza e resta sopratutto da colmare la distanza sulla formula.

Col Genoa invece potrebbe avvenire uno scambio di prestiti. Ai viola potrebbe andare Gianluca Lapadula mentre a Genova potrebbe andare Thereau, attaccante che piace molto al mister dei grifoni Cesare Prandelli.

Infine emissari viola sono stasera a Berna a seguire Young Boys-Juventus. L'obiettivo è Fassnacht che si è detto molto orgoglioso dell'interesse dei viola. Vedremo se nei prossimi giorni la Fiorentina tenterà un affondo